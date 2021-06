Calciomercato Lazio, la settimana di Hysaj: Sarri aspetta il suo "pupillo"

La settimana di Hysaj. La Lazio prepara il primo colpo dell’estate (non considerando Kamenovic che era stato preso a gennaio), il rinforzo pianificato con Sarri nei primi incontri tra il tecnico e il direttore sportivo. Hysaj aspetta una chiamata dalla Lazio. O meglio, aspetta la chiamata definitiva dalla Lazio. Contatti ce ne sono stati e sono serviti per arrivare a un’intesa di massima, ora serve l’incontro per definire tutti gli aspetti contrattuali e poi mettere nero su bianco. Hysaj è un jolly, può agire a destra e a sinistra, andrebbe a muoversi prevalentemente sull’out mancino dove, comunque, dovrebbe arrivare un altro rinforzo, a patto che esca Fares. L'albanese ha messo in stand by le altre proposte, s’è promesso alla Lazio, ovviamente non aspetterà in eterno, ma c’è la sensazione forte che nei prossimi giorni possa arrivare la svolta. Sul giocatore s’era mossa la Fiorentina, era una richiesta di Gattuso, poi anche il Betis ha chiesto informazioni, ma il ragazzo preferisce rimanere in Serie A. In passato s’era fatta viva la Roma,più recentemente il Milan. Ora è la Lazio avanti a tutte, ha messo sul piatto un contratto fino al 2026 e un ingaggio di poco inferiore ai due milioni a stagione più bonus. Serve l’ultimo passo, lo scatto decisivo per bruciare la concorrenza e regalare a Sarri un giocatore svezzato a Empoli e consacrato a Napoli. Hysaj e la Lazio sembrano promessi sposi, manca solo l'ultimo sì.

Pubblicato il 27/06 alle ore 23