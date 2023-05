Calciomercato Lazio, linea verde per la fascia: occhi sul talento dell'Inter

La Lazio studia il futuro, c'è da pianificare la squadra che affronterà la prossima stagione. Sono diversi i nomi che il club sta valutando

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio con la Champions League ormai in tasca, comincia a pianificare il futuro. Il mercato sarà gestito da Lotito e Sarri, questa sembra la direzione. Il tecnico toscano ha cominciato a stilare una lista di profili sui quali poter lavorare, in varie zone di campo. Uno dei nomi seguiti dalla Lazio è quello di Mattia Zanotti, esterno basso dell’Inter, classe 2003, attualmente impegnato con l’Italia nel Mondiale di categoria in Argentina. Giovane, di talento, italiano, tutte caratteristiche che fanno gola a Formello. In casa nerazzurra è soprannominato “El Tractor”, il trattore, lo stesso con cui era etichettato Javier Zanetti. Un po’ perché l’ex capitano interista è l’idolo di Zanotti e un po’ perché il giovane Mattia per caratteristiche può ricordarlo. Buona struttura, grande corsa e resistenza quasi infinita. Zanotti è uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, gioca prevalentemente a destra, in Under 20 si muove da terzino in una difesa a quattro.

IPOTESI - L’Inter non vorrebbe privarsene, ma le due società stanno parlando anche della cessione a titolo definitivo di Francesco Acerbi e Zanotti potrebbe diventare una pedina di scambio, un modo per l’Inter per abbattere i costi e tenere con sé il centrale lombardo. La Lazio segue Zanotti, potrebbe decidere di puntare sul 2003 nella trattativa Acerbi o in alternativa qualora partisse Manuel Lazzari. Ipotesi da non scartare, perché l’ex Spal non è considerato incedibile e viene valutato circa 15 milioni. Per ora a Formello non sono arrivate offerte per Lazzari, ma qualora arrivassero e fossero ritenute adeguate, allora Zanotti potrebbe diventare un candidato serio per sostituire il 29…

