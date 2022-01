Calciomercato Lazio, Miranchuk sfumato: trattativa finita con l'Atalanta

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - È saltata definitivamente la trattativa per Aleksey Miranchuk con l'Atalanta. Niente da fare, il russo rimane all'Atalanta, la Lazio ci ha provato con il prestito con diritto di riscatto. No da Bergamo. I biancocelesti, in queste ultime ore di mercato, sono orientati su altre piste.

Aleksey Miranchuk sempre più lontano dalla Lazio. Il russo dell’Atalanta è diventato, negli ultimi giorni, la pista numero uno per l’attacco. Tare ci ha lavorato, nelle prossime ore forse verrà fatto un nuovo tentativo. La dirigenza biancoceleste non molla, da Bergamo fanno muro continuo: non accettano il diritto di riscatto, ma spingono per l’obbligo. Un’operazione che Lotito, alle prese con l’indice di liquidità, non può permettersi. Muriqi via in prestito con diritto di riscatto e così in entrata deve corrispondere un acquisto con gli stessi parametri. Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, il patron della Lazio proverà un ulteriore affondo. Operazione difficilissima. Manca poco alla fine del mercato, le ore 20 sono sempre più vicine.

LE ALTERNATIVE - Resta il fatto che la Lazio continua la caccia all’attaccante. Diversi i nomi sul tavolo: Lapadula, Zaza, Lasagna, Kalinic. Giocatori in cerca di rilancio e che nei rispettivi club giocano poco. Non è comunque sicuro che arrivi qualcuno per rinforzare l’attacco biancoceleste. Possibile anche che la situazione rimanga così. Ore frenetiche, poche certezze. Si aspetta la fine del mercato per capirne di più.

