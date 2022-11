Calciomercato Lazio, Pedro riflette sul rinnovo: ma spunta il Barcellona...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il contratto di Pedro scadrà al termine della stagione, lo stesso numero 9 ha rivelato di dover ancora decidere se prolungare o svincolarsi per tornare dalla sua famiglia in Spagna. La Lazio, dal canto suo, sta provando a convincerlo per restare almeno un'altra stagione. La sua esperienza, la sua grinta e il suo talento sono ancora indispensabili per Sarri, che vede nel suo pupillo un giocatore fondamentale tra campo e spogliatoio. A mettere ancora più in discussione le cose, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe, però, l'interesse mostrato dal Barcellona per riportarlo a casa. Nel club blaugrana Pedro è esploso, ha mostrato per la prima volta al mondo del calcio le sue straordinarie qualità ed è lì che ha vissuto per anni con la famiglia. Xavi Hernandez, allenatore del Barça, è cresciuto con lui da calciatore e ora lo rivorrebbe come uomo fidato, oltre che garanzia di talento. Davanti a un'offerta del genere dire "no" sarebbe complicato ed ecco perché la Lazio, se vuole trattenere Pedro, ha l'obbligo di anticipare i tempi e convincerlo rapidamente.