Calciomercato Lazio, pres. Trabzonspor: "Yazici è prezioso, per partire..."

CALCIOMERCATO LAZIO - La strategia di Ahmet Ağaoğlu, presidente del Trabzonspor, è chiara. Vuole ricavare il massimo dalla cessione di Yusuf Yazici. Non vede perché accontentarsi, con la Lazio che potrebbe avere ampia disponibilità economica, dopo l'eventuale trasferimento di Milinkovic, e il Lille (altra pretendente per il classe '97) verso la cessione di Pepé all’Arsenal e di Leão al Milan. Affari che significano tanti soldi da reinvestire, dal punto di vista di Ağaoğlu. In occasione della festa per l'anniversario della nascita del club, il patron turco ha parlato anche del giovane centrocampista: "Non ci sono state ancora delle offerte, ma qualcuno dice che arriveranno questa settimana. Vedremo - ha dichiarato a Trt Spor -. Il nostro atteggiamento è molto chiaro. Yusuf è il nostro giocatore più prezioso, sono disposto a farlo partire solo in cambio di una moneta altrettanto preziosa. Quanto vale? Non so quantificarlo, per un giocatore con le sue qualità non è facile".

CALCIOMERCATO, YAZICI TRA LAZIO E LILLE

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE DI BASTOS

TORNA ALL'HOMEPAGE

Pubblicato il 28/07 alle 22:00