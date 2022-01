Calciomercato Lazio, priorità alla difesa: Luiz Felipe e Kamenovic i primi nodi da sciogliere

Che la Lazio abbia qualche problema a livello difensivo non è una novità, anche se la vita si sta decisamente complicando per il reparto arretrato negli ultimi tempi. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il mercato di gennaio dovrà portare qualche buona notizia su quel fronte considerando anche lo stop di Acerbi e in questo momento le due operazioni prioritarie per Lotito e Tare sono il rinnovo di Luiz Felipe e il tesseramento di Kamenovic. Per quanto riguarda il primo resta una distanza sull'ingaggio che si cercherà di colmare in settimana in un incontro con il manager del giocatore, il secondo invece dovrebbe diventare un giocatore della Lazio senza ulteriori complicazioni. Ciò che divide Luiz Felipe da Kamenovic è la valutazione che Sarri ha fatto dei giocatori, ritenendo il brasiliano un elemento su cui fondare la difesa dei prossimi anni e considerando invece meno rilevante l'esterno ora in forza al Cukaricki, con la conseguenza che il tecnico della Lazio spera ancora nei rinforzi difensivi potenzialmente in arrivo dal mercato. I nomi in ballo attualmente sono sempre quelli di Casale e Parisi - con la possibilità Emerson Palmieri più lontana - ma l'indice di liquidità continua a tenere bloccate le operazioni in entrata. E Sarri aspetta...