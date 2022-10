Calciomercato Lazio, proposta di rinnovo per Tare: cifre e dettagli

Il direttore sportivo ha il contratto in scadenza a giugno, ma gli sarebbe già stato proposto di prolungare l'accordo fino al...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Vittoria in rimonta per la Lazio di Maurizio Sarri che batte il Midtjylland e si prende la vetta del girone in attesa dell'ultima giornata. Oltre al campo, il calciomercato continua a tenere banco. Tra le tante questioni da affrontare c'è anche il rinnovo di Igli Tare. Se Lotito a parole ha sempre confermato il diesse non mettendo in discussione il suo futuro in società, manca però la firma sul contratto. L'edizione odierna de Il Messaggero parla di rumors legati alla possibilità che al dirigente sia già stato proposto un lungo rinnovo. Secondo il quotidiano, la Lazio avrebbe proposto a Tare un rinnovo fino al 2026 spalmando i due milioni percepiti attualmente a stagione su tre anni. Parlando più semplicemente, il direttore sportivo passerebbe da un ingaggio da circa 2 milioni a stagione a circa 700 mila euro. Ora la palla passa a Tare che dovrà decidere se proseguire la sua avventura in biancoceleste, iniziata nel 2005 (prima da calciatore e poi in società), oppure cambiare aria.