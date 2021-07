Calciomercato Lazio, si lavora al ritorno di Felipe Anderson: il piano di Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson vuole la Lazio. Ma per partire insieme ai compagni verso Auronzo di Cadore bisognerà superare alcuni ostacoli. Tare sta lavorando su indicazione di Maurizio Sarri, da sempre innamorato del brasiliano, della sua verticalità, del suo sprint, dei suoi dribbling. Felipe ieri è tornato a Londra, ha risposto alla convocazione del West Ham. Tutti sanno, tuttavia, che è solo di passaggio. L'occasione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarà utile per parlare con i dirigenti degli Hammers per spingerli a cederlo con destinazione Roma. Il prestito al Porto, in effetti, è stato fallimentare e l'avventura con gli inglesi è finita da tempo.

DUE STRADE - Il contratto di Anderson col West Ham scadrà nel 2022, e il club punta a incassare subito qualche soldo. Ne aveva versati circa 31 alla Lazio, sta tentando perlomeno di recuperarne una piccola quantità. Per riprendere Felipe, le strade da poter percorrere sono due. La prima, difficilmente percorribile, è il trasferimento in prestito secco, ma il 30 giugno 2022 si libererà a parametro zero e il West Ham non incasserebbe nulla, né ora né dopo. La seconda è a pagamento: basterebbero sette milioni per chiudere. Si tratta della cifra che presenterà la Lazio e che dovrebbe ricevere il via libera del West Ham.

