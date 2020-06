Calciomercato Lazio, spunta il giovane Gravenberch: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe arrivare dall'Olanda la sorpresa del calciomercato della Lazio. Si tratta di Ryan Gravenberch dell'Ajax. Il centrocampista classe 2002 ha disputato nove gare e realizzato due reti con la maglia dei Lancieri e potrebbe essere una grande sorpresa in ottica biancoceleste. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è assistito da Mino Raiola. Il procuratore nei prossimi giorni sarà a Roma per formalizzare il rinnovo di Armini e parlerà anche dell'olandese. Sul giocatore c'è forte il Milan ed è stato proposto anche alla Roma. La Lazio, almeno per il momento, è coperta in quel settore con l'arrivo di Escalante. Ma il talento e le caratteristiche del giocatore, che ricorda per alcuni movimenti Pogba, potrebbe cambiare le carte in tavola. Visti poi gli ottimi rapporti con Raiola chissà che l'affare non si possa all'argare anche al ragazzo di Amsterdam.

