Calciomercato Lazio, staffetta Muriqi - Bastos: il difensore vicino al Fenerbahce

Per Muriqi alla Lazio manca soltanto l'ufficialità. L'affare con il Fenerbahce è chiuso a 16 milioni più 2 di bonus, ma non sarà l'unico sulla tratta Roma - Istanbul. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei le due società sono a un passo dal chiudere il passaggio di Bastos al club turco. I biancocelesti incasseranno 4 milioni di euro (una via di mezzo tra i 5 richiesti e l'offerta di 3), abbattendo così il costo del cartellino del gigante kosovaro. Inizialmente il Fenerbahce considerava Bastos l'alternativa all'interista Godin, ma dopo l'ultimo no dei nerazzurri, c'è stata l'accelerata con la Lazio. Manca soltanto l'ok da parte del tecnico Bulut per poi passare alle firme. Dopo 4 anni nella Capitale Bastos è vicino all'addio, lo aspetta Istanbul.

