Calciomercato Lazio, Vavro può tornare al Copenaghen: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Stiamo lavorando per sbloccare l'indice di liquidità. Qualche possibilità c'è. Le cose purtroppo cambiano giorno per giorno, a volte in positivo e a volte in negativo. La fiducia c'è. Se riusciamo a fare quello che dobbiamo fare siamo ben contenti di aiutare squadra e allenatore. Sbloccarlo con le cessioni? Più che questo anche attraverso giocatori da mandare in prestito". Igli Tare è stato chiaro nel prepartita del match tra Lazio e Atalanta. Il diesse biancoceleste ha spiegato ai microfoni di Sky Sport la situazione del mercato delle aquile e la necessità di cedere qualcuno per sbloccare l'indice di liquidità. Per liberare un posto in difesa serve la partenza di Denis Vavro. Lo slovacco, nonostante qualche spezzone contro Salernitana e Udinese, è fuori dal progetto e la società sta cercando una sistemazione. Dopo le voci sulla Spagna, con Huesca, Valladolid e Rayo Vallecano che hanno fatto più di un sondaggio per lui, potrebbe aprirsi una nuova destinazione. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, si sta lavorando per il suo rientro al Copenaghen in prestito. Proprio in Danimarca il giocatore ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera. Sarebbe un modo per giocare con regolarità e per rilanciarsi. Si lavora per trovare la formula giusta.