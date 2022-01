Calciomercato Lazio, Vecino solo a determinate condizioni: la situazione

Matias Vecino piace a Sarri, è un giocatore che accoglierebbe volentieri per rinforzare la mediana, per dare un’alternativa a Milinkovic-Savic. Ci sono stati alcuni contatti con l’agente, Alessandro Lucci, con cui i rapporti sono buoni. Il club biancoceleste potrebbe mettere sul piatto un contratto fino al 2025 (con opzione fino al 2026), ma ci sono diversi nodi. Vecino è fuori dal progetto Inter, è in scadenza a giugno, i nerazzurri sono pronti a cederlo di fronte a un indennizzo (circa 2 milioni) e sono in attesa di proposte soprattutto dalla Premier. La Lazio, dal canto suo, non ha intenzione di sborsare la cifra che vorrebbe l’Inter e andrebbe sul giocatore solo in caso di rescissione del contratto con il club di Suning. Anche perché la Lazio, a oggi, deve fare ancora i conti con l’indice di liquidità bloccato, per ora uscite che possano portare benefici da questo punto di vista non ce ne sono state. Se non accadrà, allora Vecino rimarrà un profilo da tenere d'occhio per l'estate, a meno che nel frattempo non trovi un'altra sistemazione.