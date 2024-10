Castellanos a LSC: "Voglio dare tutto per la Lazio. Il gol? Arriverà..."

Durante il prepartita di Como - Lazio, Taty Castellanos è intervenuto su Lazio Style Channel per presentare la gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Il Como gioca molto bene, è una squadra che attacca tanto e noi dobbiamo essere responsabili. Sono sempre al servizio della squadra, per un attaccante è importante fare gol ma lo è ancor di più che la squadra giochi bene. Siamo uniti, il gol arriverà e voglio dare tutto per questa maglia.Dobbiamo fare una partita importante e vincere".