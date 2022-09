Cremonese - Lazio, Sarri: "Sono incazzato ma penso al bene della squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la bruttissima sconfitta in Europa League la Lazio è chiamata al riscatto, termine non gradito dal tecnico Maurizio Sarri che pochi minuti prima dell'inizio del match contro la Cremonese ha raccontato ai microfoni di DAZN come la squadra ha affrontato questi ultimi giorni: "Io non ho guardato niente di quello che hanno scritto e detto dopo la sconfitta contro il Midtjylland. Penso solo al bene della Lazio e questi giorni di preparazione li ho vissuti da incazzato e con una grande difficoltà a capire perché a volte cadiamo in certe partite quando giochiamo ogni 3 giorni. Quando si parla di riscatto non mi piace, perché se devo riscattarmi significa che ho fatto una cazzata. Mi piacerebbe che i giocatori abbiano capito che non si possono fare queste prestazioni. Alvini è un amico da 20 anni, se parla di me è perché siamo amici”.