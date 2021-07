DIRETTA - Calciomercato Lazio, a un passo i primi tre colpi. Su Brandt e Sarabia...

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato della Lazio è in una fase avanzata, i primi colpi per il comandante Maurizio Sarri sono quasi conclusi. Questa settimana dovrebbero essere ufficializzati i primi arrivi. Elseid Hysaj è pronto a sposare i colori biancocelesti. Nelle prossime ore il terzino albanese si legherà alla Lazio firmando un contratto fino al 2025. Per quanto riguarda Felipe Anderson, l'esterno ex Santos è ad un passo, entro sabato dovrebbe arrivare la chiusura della trattativa. Tare sta concludendo l'affare. I colloqui con il West Ham vanno avanti di giorno in giorno e la fumata bianca è sempre piu vicina. Si guarda anche al centrocampo, l'indiziato numero uno rimane Toma Basic, croato in forza al Bordeaux. L'accordo con il giocatore è stato trovato e si cerca l'intesa col club francese. I problemi finanziari dei Girondini potrebbe facilitare l'operazione e la trattativa si potrebbe chiudere con piu semplicità rispetto ai giorni scorsi. La Lazio ha piazzato anche un colpo per il futuro, stiamo parlando di Luka Romero. Trequartista adattabile esterno offensivo classe 2004 in forza al Maiorca. Il giocatore argentino è stato il calciatore piu giovane ad esordire in Liga spagnola a soli 15 anni contro il Real Madrid. In settimana verranno svolte le visite mediche e sarà pronto per essere valutato da Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore.

LE PAROLE DI SARRI - Nell'intervista rilasciata a Sportitalia, in attesa della conferenza stampa col club biancoceleste, il nuovo tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato del suo passato a Napoli, Juventus e Chelsea e di quello che si aspetta dal mercato biancoceleste. Sulla Lazio ha cominciato a parlare della duttilità di Manuel Lazzari: "Se può fare il terzino? Uno con la gamba che ha lui può fare qualsiasi cosa, me lo terrei". Difficile vedere Lazzari via dalla Lazio, oltre che per il costo del cartellino, il tecnico sembrerebbe convinto della possibilità di adattarlo alla difesa a 4. L'allenatore toscano ha parlato anche del modulo dicendo che per il momento in rosa non ci sono esterni e che servirà uno sforzo sul mercato. Inoltre ha parlato anche del suo nuovo presidente, Claudio Lotito. Sui calciatoti allenati in passato, parole al miele per Callejon, definito un giocatore perfetto, e per Lorenzo Insigne, secondo lui il calciatore italiano piu forte in circolazione che non sempre viene compreso.

CORREA E GLI ALTRI – La trattativa per la cessione dell’argentino sembra essere in una fase di stallo. Dal punto di vista economico non ci sono variazioni, le richieste delle parti sono sempre le stesse. I francesi però prendono tempo per decidere perché non ritengono Correa una priorità nel loro mercato, al contrario della Lazio. Situazione completamente diversa per Brandt del Dortmund. La trattativa sembra procedere con una novità: i tedeschi sarebbero disponibili a concedere il prestito anche se non si sa ancora se con obbligo o con diritto di riscatto. Per quanto riguarda la porta Reina è una certezza. Per Strakosha, con contratto in scadenza nel 2022, si sta valutando un rinnovo. Nel caso in cui, invece, la vicenda dovesse prendere una strada diversa sarebbe inevitabile la cessione, la Lazio si prepara a un eventuale sostituto. Spunta il nome di Gollini, in uscita dall’Atalanta, che accetterebbe ben volentieri di trasferirsi nella Capitale. Unico ostacolo è il fattore economico. Al momento però non ci sono contatti tra i due club. Infine, la cessione di Fares. L’algerino ha attirato l’attenzione di Torino e Cagliari, ma la Lazio chiede 7 milioni e al momento non è intenzionata a cedere il giocatore con la formula di un prestito con diritto di riscatto.