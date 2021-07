Calciomercato, la Lazio chiede 7 milioni per la cessione di Fares: no al prestito

Il nome di Mohamed Fares è uno di quelli in uscita in casa Lazio. L'algerino, dopo una stagione in biancoceleste, non ha convinto e la società è alla ricerca di società interessate. Su tutte Torino e Cagliari sono in pole ma, come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Lazio chiede 7 milioni per la cessione e non sarebbe orientata a dare il benestare per un prestito con diritto di riscatto formula che invece i sardi e i granata vorrebbero per ingaggiarlo.

