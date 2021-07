Calciomercato Lazio, fatta per Luka Romero: in settimana visite mediche

Colpo in prospettiva per la Lazio. Chiusa l'operazione per l'arrivo in biancoceleste di Luka Romero, giovane talento (classe 2004) del Maiorca. Come riporta gianlucadimarzio.com tra giovedì e venerdì il giocatore effettuerà le visite mediche in modo da poter partire insieme ai nuovi compagni per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore. Luka Romero è stato il più giovane debuttante della storia in Liga ed è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua età. L'esterno d'attacco in ritiro verrà subito testato dal tecnico Maurizio Sarri e poi si deciderà se aggregarlo fin da subito in prima squadra.

