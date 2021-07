Calciomercato Lazio, il Dortumnd apre al prestito per Brandt. E Correa e Sarabia...

RASSEGNA STAMPA – Il calciomercato della Lazio sta procedendo con qualche comprensibile rallentamento viste le tante operazioni da fare e un periodo storico non proprio florido. Se per Hysaj e Felipe Anderson è quasi fatta, non si può dire altrettanto della trattativa Correa – Sarabia. Proprio quest’ultima rappresenta un ostacolo per la società che avrebbe deciso di sacrificare l’argentino al fine di risollevare le casse del club e accontentare le richieste del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, Correa non rappresenterebbe una priorità per il PSG che avrebbe offerto alla Lazio 15-20 milioni più il cartellino di Sarabia. I francesi prendono tempo. Resta in corsa Julian Brandt, centrocampista del Dortmund. C’è una novità in merito perché i tedeschi potrebbero concedere il prestito, non è ben chiaro se con obbligo o con il diritto di riscatto. Il tedesco è valutato 25-30 milioni. Come ha detto anche Sarri ieri, servono degli esterni offensivi e la società è al lavoro per accontentare il tecnico.

