DIRETTA | Calciomercato Lazio, dopo Hysaj vicino un altro fedele di Sarri

Per impartire il gioco alla squadra Sarri avrà bisogno di tempo, lo ha detto lui stesso il giorno della sua presentazione in biancoceleste. Per velocizzare questo processo e essere competitivi il prima possibile, la Lazio sta lavorando per acquistare giocatori che hanno già lavorato con il tecnico toscano. Hysaj è già arrivato e a breve potrebbe seguire la sua scelta Daniele Rugani (i due sono stati già compagni ai tempi dell'Empoli proprio con Sarri). Il difensore viene da un periodo poco felice in cui non ha reso al meglio e la Lazio potrebbe essere l'occasione giusta per ritrovarsi. Al momento non c'è nessuna offerta sul tavolo della Juventus, che quindi porterà in ritiro il giocatore e aspetterà una mossa di Tare.

ALTRI FRONTI - In attesa che la situazione con Luis Alberto prenda una piega definitiva, o in positivo o in negativo, la dirigenza laziale è in un momento di stallo pieno di attesa e riflessione: Felipe Anderson è atteso nella Capitale dove farà la quarantena, poi raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra ad Auronzo, per Brandt si attende la cessione di Correa (la vittoria della Copa America da parte del Tucu potrebbe alzarne la valutazione del cartellino), mentre Kamara e Basic rimangono piste calde. Sullo sfondo rimangono Orsolini e Ilicic.