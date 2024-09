DIRETTA - Israele - Italia 0-2: gol annullato a Tonali

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

UEFA Nations League | 2a giornata

Lunedì 9 settembre 2024, ore 20:45

Bozsik Arena, Budapest

ISRAELE - ITALIA 0-2 (37' Frattesi, 61' Kean)

ISRAELE (4-2-3-1): Gerafi; Jehezkel, Nachmias, Shlomo, Revivo; Abada (77' David), Kanichowsky (66' Abu Fani); Lavi (46' Jaber), Peretz (66' Safuri), Solomon; Khalaili (46' Gloukh). A disp.: Nir, On, Keuof, Faingold, Gandelman, Azoulay, Baribo, Turgeman. CT: Ran Ben Simon.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova (62' Cambiaso), Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco (70' Udogie); Raspadori (62' Brescianini); Kean. A disp.: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Okoli, Fagioli, Pellegrini, Zaccagni, Retegui. CT: Luciano Spalletti

Arbitro: Ivan Kruzliak (Slovacchia); Assistenti: Hancko (Slovacchia), Pozor (Slovacchia); IV Uomo: Kralovic (Slovacchia); VAR: Kwiatkowski (Polonia), AVAR: Ocenas (Slovacchia).

NOTE

Ammoniti: Gatti (I)

Espulsi:

Recupero: 2' ;

SECONDO TEMPO

77' - Cambia ancora Israele: David prende il posto di Abada.

75' - Terzo gol annullato all'Italia! Tonali si trovava in posizione di fuorigioco nel momento in cui ha messo in porta il tiro deviato di Kean. Il VAR ha confermato la decisione dell'assistente.

73' - Il primo giallo del match è per Gatti, che ha allontanato il pallone per proteste.

70' - Terzo cambio per l'Italia: fuori Dimarco e dentro Udogie.

66' - Frattesi imbecca Kean in profondità, ma la sua conclusione termina alta. Per Israele entrano Kanichowsky e Safuri al posto di Abu Fani e Peretz.

65' - Tonali cerca il terzo gol per l'Italia. Il suo tiro da fuori viene bloccato dal portiere israeliano.

62' - Prime due sostituzioni per Spalletti: escono Bellanova e Raspadori ed entrano Cambiaso e Brescianini.

61' - RADDOPPIO DELL'ITALIA!! Recupero alto di Frattesi e tap-in vincente di Moise Kean, che mette in porta il pallone dopo il tiro di Raspadori respinto da Gerafi. Il centravanti della Fiorentina torna a segnare in Nazionale dopo tre anni. È 0-2!

60' - È ancora Israele a farsi avanti con Abada. Respinto il suo tiro dalla difesa azzurra.

55' - Miracolo di Donnarumma! Svirgola il pallone Peretz che finisce a Jehezkel in area di rigore. La sua deviazione sorprende l'estremo difensore dell'Italia che con un riflesso riesce comunque a respingere il tiro in calcio d'angolo.

53' - Prova a farsi vedere in avanti Israele con Gloukh, che colpisce male e calcia di molto a lato.

51' - Ancora Frattesi. Grande triangolo tra Dimarco, Bastoni e il centrocampista azzurro, che in area di rigore si fa murare da Gerafi in uscita.

46' - Inizia il secondo tempo. Doppio cambio per Israele: dentro Jaber e Gloukh, fuori Lavi e Khalaili.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Duplice fischio, finisce il primo tempo. Italia in vantaggio.

45'+1 - Prova il tiro da fuori Bellanova, palla non di molto al lato del palo.

45' - Due minuti di recupero.

42' - Brutto intervento di Solomon su Frattesi, che resta a terra inizialmente e poi si rialza.

37' - VANTAGGIO DELL'ITALIA! Dimarco per Frattesi: cross in mezzo dalla sinistra e colpo di petto in area di rigore del centrocampista azzurro. Posizione regolare, è 0-1!

30' - Grande opportunità per Israele con il tiro di Solomon che finisce di poco a lato. Si salva l'Italia.

26' - Occasione per gli azzurri: Bellanova non riesce a inquadrare la porta da ottima posizione dopo il cross di Raspadori. Tiro svirgolato, pallone in curva.

20' - Inserimento di Bastoni con cross dalla fascia sinistra. Frattesi manca il contatto col pallone in area di rigore.

15' - Punizione a due: Raspadori appoggia per Dimarco. Il tiro del terzino dell'Inter, però, finisce di molto alto sopra la traversa.

11' - Brivido per l'Italia: Bellanova chiude e anticipa Solomon praticamente isolato in area di rigore.

7' - Buona palla in avanti di Frattesi per l'inserimento di Kean che appoggia sulla fascia per Bellanova. Il terzino dell'Atalanta si guadagna il fallo.

3' - Pericoloso filtrante per Abada, chiuso in modo pulito da Gatti in scivolata.

1' - Inizia il match.

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Israele - Italia, gara valida per la seconda giornata di Nations League. Gli azzurri sono chiamati a dare continuità all'ottima prestazione di venerdì sera contro la Francia. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20:45.