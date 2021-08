Empoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Pedro e Akpa Akpro dal primo, Correa in tribuna

Si ricomincia. Riparte oggi la Serie A 2021/22. Il primo impegno per la Lazio sarà in trasferta al Castellani contro la neopromossa Empoli. Prima gara ufficiale della nuova stagione per i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri. Di seguito le scelte ufficiali di Andreazzoli e del Comandante che lancia subito Pedro titolare nel tridente e lascia in tribuna Correa.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Haas, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. Allenatore: A. Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Marusic, Patric, Radu, Luis Alberto, Escalante, Moro, Romero, Caicedo, Muriqi. All.: Sarri.

