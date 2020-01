Euforia Lazio, il Rigamonti invaso dai biancocelesti: il Settore Ospiti non basta

In casa Lazio, una marea di tifosi è pronta alla trasferta di Brescia. Circa millecinquecento saranno i biancocelesti che seguiranno la gara, in programma domenica 5 gennaio alle 12.30, dalle gradinate del Rigamonti. Da diversi giorni è terminata la disponibilità del Settore Ospiti, letteralmente polverizzati a qualche ora dall’apertura della vendita. Ai tagliandi iniziali sono stati aggiunti quelli degli altri settori, da comprare online sulla piattaforma Ticketone. Difficile calcolare il numero preciso dei laziali a Brescia: in mille saranno raggruppati nel Settore Ospiti, gli altri troveranno posto altrove, con ogni probabilità nella Curva adiacente, la Sud. Anche i sostenitori delle ‘Rondinelle’ hanno risposto presente all’invito dei giocatori di riempire lo stadio, ed anche la Curva Nord sarà cold-out.

ENTUSIASMO - Le otto vittorie consecutive, il trofeo conquistato contro la Juventus, battuta due volte nel giro di quindici giorni. Tutto ciò, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha fatto aumentare l’entusiasmo dei tifosi, vogliosi, ora, di archiviare anche la partita contro il Brescia. L’apporto fuori casa non è mai mancato: 850 erano i biancocelesti a Marassi, 1500 a Ferrara, 700 a Milano, 1000 al Dall’Ara e a Firenze, record stagionale a Reggio Emilia dove i laziali erano 2000 ed, infine, in 300 hanno riempito il Settore Ospiti della Sardegna Arena. Quasi 9500 in totale considerando la sola Serie A, a cui vanno aggiunti i 1500 che lo scorso ottobre raggiunsero Glasgow per la partita contro il Celtic ed i 200 di Cluj e Rennes. La cifra totale coincide, più o meno, con il numero di tifosi che il 30 dicembre, alla ripresa degli allenamenti, hanno invaso il centro sportivo di Formello, continuando la festa iniziata a Riyad.

