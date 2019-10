Fiorentina - Lazio, Radu: "Obbligati a vincere per la classifica, siamo carichi!"

A caccia di tre punti per il morale e per la classifica soprattutto. È la mission della Lazio nella complicata trasferta di Firenze, dopo l'amarezza europea subita in settimana. Nel pre partita della sfida del Franchi, il difensore biancoceleste Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Pensando all'ultimo Fiorentina-Lazio certamente non dobbiamo ripetere il risultato. Questa sera dobbiamo vincere obbligatoriamente per la classifica, che al momento non ci sorride. Meritiamo di stare più in alto. Sono passati tantissimi anni dalla mia prima partita in biancoceleste: il ricordo è dolcissimo perché riuscimmo a vincere e speriamo di farlo anche questa sera. Al Franchi si gioca anche contro un pubblico molto caldo, avremo al nostro fianco molti tifosi della Lazio: siamo carichi”.