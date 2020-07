FORMELLO - Lazio, Cataldi c'è: avanza Luis. Leiva in panchina, dubbio Lazzari

FORMELLO - Doppio provino, svolto da entrambi fino al termine della seduta. Cataldi e Leiva saranno convocati con il Milan: il titolare sarà il classe 1994, con il brasiliano seduto in panchina e utilizzabile nell’ultima mezzora in caso di necessità. Le prove della rifinitura rilanciano Cataldi dall’inizio, stringerà i denti, non ha ancora recuperato a pieno dalla distorsione alla caviglia rimediata a Bergamo. Il suo impiego porterà Inzaghi a “tornare indietro” di due stagioni avanzando Luis Alberto sulla trequarti: sarà lo spagnolo a spalleggiare in attacco Correa, l’unico attaccante rimasto a disposizione. Immobile e Caicedo sono squalificati, Adekanye non ha risolto i problemi muscolari, anche il baby Moro è ai box e chiuso in anticipo il campionato.

SPOSTAMENTI. Luis Alberto più Correa davanti, Milinkovic rimarrà a centrocampo spostandosi nella posizione di mezzala sinistra. Parolo, impiegato in regia contro Fiorentina e Torino, si muoverà dalla parte opposta. Occhio alle corsie esterne dove ha già alzato bandiera bianca Marusic, out per uno stiramento tra il primo e secondo grado. Stagione finita. Ma anche Lazzari non è al meglio: ha svolto il riscaldamento in gruppo, poi non ha partecipato alle prove tattiche lasciando il posto a Djavan Anderson, quinto di destra per l’occasione con Jony confermato sulla fascia sinistra. Valutazioni sulle condizioni dell'ex Spal: la speranza è che sia stato semplicemente risparmiato per la seconda parte dell’allenamento. Se non dovesse farcela spazio a Djavan o a Bastos con l'avanzamento di Patric sulla fascia. Dietro Inzaghi dovrebbe affidarsi al solito terzetto formato da Patric, Acerbi e Radu. Vavro e lo slittamento del “Leone” sul centrosinistra l’opzione B anti-Milan.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Jony; Luis Alberto; Correa. A disp. Proto, Guerrieri, Alia, Vavro, Bastos, Armini, Silva, Lukaku, Leiva, Falbo, D. Anderson, A. Anderson.