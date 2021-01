FORMELLO - Lazio, Correa verso il recupero. Lulic, gol in partitella

FORMELLO - Allenamento di scarico, la Lazio è entrata nella settimana derby. In campo soltanto i calciatori non impiegati al Tardini o utilizzati per un minutaggio ridotto. I titolari rimangono in palestra e svolgono sedute fisioterapiche. Inzaghi comincerà da domani pomeriggio a preparare la sfida con la Roma, spera di non avere controindicazioni dalla trasferta di Parma e recuperare qualche giocatore dall'infermeria. Il primo nome è quello di Correa, fermo da Milan-Lazio per un'elongazione al soleo del polpaccio. Il Tucu ha effettuato il riscaldamento e alcune esercitazioni tecniche coi compagni, poi si è staccato per svolgere un lavoro differenziato con il pallone. Potrebbe recuperare, nei prossimi giorni dovrà aumentare l'intensità delle sgambate per rientrare tra i convocati. Al contrario non si è visto Fares, out dal match con il Verona (metà dicembre) per uno stiramento al polpaccio: è indietro nel protocollo riabilitativo rispetto all'argentino, il suo stop è stato più grave, anche se la settimana scorsa si era rivisto sul campo per una corsa blanda.

LULIC. Ai box c'è Strakosha, da comunicato di ieri fermo per un "trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra". Tempi di rientro ancora da definire, ma venerdì sera toccherà di nuovo a Reina, non ci sono dubbi. Il capitolo Lulic è sicuramente quello più romantico: il capitano stamattina ha confermato la presenza in gruppo disputando anche le partitelle a spazi ridotti di fine allenamento (realizzando un gol). A ridosso del derby, se arriveranno conferme e la caviglia smetterà di tormentarlo, potrebbe essere inserito nella lista del campionato al posto di Djavan Anderson. Un ritorno simbolico nella partita più importante.