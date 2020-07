FORMELLO - Lazio, Inzaghi spera per Correa e Marusic. Torna Patric in difesa

Calendario fittissimo per la Lazio, che giovedì, a soltanto 72 ore dalla sfida contro la Juventus, dovrà nuovamente riscendere in campo. All'Olimpico infatti arriverà il Cagliari, già a riposo da due giorni, per la partita in programma alle 21.45. I biancocelesti rientreranno nella Capitale nella tarda mattinata. Da programma pranzo a Formello e poi scarico in palestra per i titolari di Torino, con il resto del gruppo in campo. Mercoledì sarà già giorno di vigilia e di prove tattiche.

INFERMERIA - Saranno ore decisive anche per provare a recuperare qualche tassello della rosa. Dalla squalifica di tre turni rientrerà Patric, ed è molto probabile che lo spagnolo scenda in campo per far rifiatare qualche compagno. Ma soprattutto si attendono conferme su Correa e Marusic. Il primo da giorni svolge un differenziato dopo l'infortunio al collaterale, presto verrà riaggregato. Il montenegrino invece, ha svolto la seduta di domenica in gruppo, non riuscendo a strappare la convocazione in extremis. Un recupero comunque lampo per lui, che potrebbe ritornare fra i convocati. Dubbi per Jony e Luis Alberto, anche loro in fase di valutazione. Lukaku, oggi in tribuna dopo un richiamo disciplinare per il ritardo alla riunione tecnica, dovrebbe accomodarsi in panchina. Possibile conferma quindi per Djavan Anderson a sinistra, dove ha fatto intravedere buone cose. Nulla da fare invece per tutti gli altri: Leiva, Lulic e Radu hanno terminato da tempo la loro stagione.

Pubblicato il giorno 21/7/20 alle ore 1:00