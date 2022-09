FORMELLO - Lazio, la ripresa: le condizioni di Felipe Anderson e Romagnoli

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Allenamento di scarico, da domani si comincerà a preparare il big match con il Napoli. Per Sarri, stamattina, lavoro in campo con i calciatori rimasti a riposo ieri o impiegati nella ripresa a Marassi. Occhio all'infermeria, Pedro era rientrato in extremis tra i convocati ed è stato chiamato in causa già nel primo tempo con la Samp. Non è ancora al meglio, si spera comunque di averlo a disposizione anche nella sfida di sabato sera. Felipe Anderson, rimanendo in attacco, non dovrebbe aver riportato nulla di serio. Ieri è stato colpito duro alla caviglia destra al primo minuto di gioco, ha resistito fino al 40' prima di chiedere la sostituzione. Anche Romagnoli non dovrebbe preoccupare particolarmente: ha sentito l'adduttore indurirsi, ma si è fermato in tempo. Un po' di timore persiste vista la partita imminente. Domani sarà già tempo di vigilia, scatteranno le prove tattiche e si farà un nuovo punto sugli acciaccati della rosa.