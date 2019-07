FORMELLO - Lazio, la squadra torna al lavoro: si rivede Bastos

FORMELLO - Auronzo è alle spalle, la Lazio si ritrova nel centro sportivo dopo i tre giorni di stop concessi da Inzaghi. La squadra è scesa in campo alle 18 per svolgere le prove di natura atletica: lavoro aerobico e sulla forza. Poi si è passati al pallone, con gli esercizi di possesso e la partitella a campo ridotto. Il tecnico ha riproposto la linea a tre formata da Vavro, Acerbi e Radu, in attesa di scoprire quale sarà il ruolo di Bastos. Che è tornato a disposizione dopo le vacanze ritardate, dati gli impegni in Coppa d'Africa con l'Angola. Solo lavoro differenziato per Valon Berisha e Jordan Lukaku, mentre per giovedì è in programma una doppia seduta (alle 9.30 e alle 18). Il 2 agosto si parte per Bournemouth, in programma c'è la prima amichevole internazionale al Vitality Stadium.

