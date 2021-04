FORMELLO - Lazio, Lulic in pole. Leiva a pieno regime, Caicedo fermo

FORMELLO - Leiva c’è e completa la seduta, Caicedo fermo per il secondo giorno di fila e di nuovo in dubbio a causa della fascite plantare. Via alle prove a Formello, il Panterone rischia di aggiungersi di nuovo alla lista degli indisponibili in cui figurano i nomi di Escalante (stirato al polpaccio) e Luiz Felipe, stamattina in gruppo per la fase iniziale (comprese le esercitazioni sulla rapidità) e poi staccato per un lavoro differenziato quando sono iniziati i test tattici. Il classe 1997 proverà a rientrare dopo la sfida con il Genoa, potrebbe essere reinserito in lista per la trasferta di Firenze dell’8 maggio, dipenderà dalle risposte che darà durante le sgambate e come reagirà ai contrasti delle partitelle in famiglia. Finora le ha evitate.

DECISIONI. Acerbi è squalificato, Hoedt in vantaggio per la sua sostituzione al centro della linea a tre. Ai suoi lati Marusic - che continua a muoversi da difensore - e Radu sicuri del posto. L’altra opzione è l’arretramento di Parolo, ma l’olandese rimane in pole per la maglia dall’inizio. A centrocampo l’unico ballottaggio è a sinistra tra Lulic e Fares: il bosniaco ha convinto con il Milan, per questo dovrebbe essere confermato sulla fascia mancina. Leiva ha dato segnali incoraggianti coi rossoneri e negli ultimi due giorni è tornato a pieno regime in allenamento. Davanti la coppia Correa-Immobile, scelta scontata.