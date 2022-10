FORMELLO - Lazio, primi controlli per Immobile: il responso dell'esame

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti a riposo, una giornata di relax concessa da Sarri. A Formello, però, si presenta Immobile per gli accertamenti strumentali. Esami da ripetere, l'ecografia di oggi non ha aiutato a stabilire l'entità dell'infortunio rimediato domenica, colpa del versamento esteso ancora presente. Controlli da rifare domani, quando riprenderanno anche gli allenamenti della rosa. Si comincerà a preparare la trasferta con l'Atalanta, Sarri è chiamato a inventarsi il centravanti, di partenza dovrebbe riaffidarsi al tridente leggero con Felipe Anderson o Pedro in mezzo nella versione da falso nueve. Cancellieri è la prima alternativa, rimane in vantaggio però l'idea di sganciarlo nel corso della ripresa. Questioni da affrontare tra giovedì e venerdì con l'inizio delle prove tattiche. Ora tutte le attenzioni sono rivolte all'infermeria e alle condizioni di Immobile. Una lesione muscolare di primo grado lo metterebbe fuori causa per una ventina di giorni e quindi in dubbio per il derby con la Roma del 6 novembre. Serve pazienza, i primi responsi attendibili dovrebbero arrivare tra 24 ore.

