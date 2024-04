FORMELLO - Lazio, riecco Romagnoli e Immobile. C'è un altro ritorno...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tre ritorni, regolarmente in campo coi compagni Romagnoli, Marusic e Immobile. Notizie positive per Tudor, l'infermeria si sta svuotando, ai box sono rimasti solo i lungodegenti Provedel e Zaccagni, più Guendouzi, fuori dalla vigilia della partita con la Salernitana. Il francese sta svolgendo un lavoro differenziato, proverà a recuperare il primo possibile: ha riportato un affaticamento al polpaccio, la sua presenza a Marassi è più che in bilico. Alle questioni fisiche, poi, si aggiunge il malumore per la possibile esclusione di venerdì scorso (il giorno prima era stato provato nella formazione riserve).

In attesa degli altri recuperi, i sorrisi sono per il rientro dei tre riaggregati nel pomeriggio. Romagnoli e Immobile si erano fermati all'intervallo del derby, il centrale per un edema al polpaccio, il capitano per un problema al collaterale del ginocchio. Con il Genoa dovrebbero andare in panchina, Castellanos comunque rimane in pole per la maglia da centravanti, mentre dietro potrebbe essere confermato il terzetto con Patric e Gila ai lati di Casale.

La rifinitura di domani servirà per chiarire i dubbi di formazione e capire su chi punterà il tecnico croato per l'anticipo di venerdì. Marusic si è riunito al gruppo dopo due giorni di riposo supplementare per un leggero affaticamento. È nato un ballottaggio in più sulle fasce dettato dalle condizioni del montenegrino, che finora ha giocato da titolare tutte le partite dopo il cambio in panchina.