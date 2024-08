FORMELLO - Lazio, si resta in Inghilterra: nel mirino c'è il Cadice

FORMELLO - Archiviata la sesta amichevole estiva della Lazio: contro il Southampton finisce 1-1. Ai biancocelesti ora non resta che affrontare il Cadice (sabato 10 agosto alle ore 14) per poi concentrarsi sull'esordio in campionato con il Venezia. Per preparasi all'ultima gara estiva, la squadra di Baroni non farà rientro a Roma. Gli allenamenti, infatti, continueranno in terra inglese, proprio nel centro sportivo dei Saints. Dopo di che si partirà alla volta della Spagna direttamente sabato mattina, giorno del match.