FORMELLO - Lazio, strategia e mosse a sorpresa: il piano di Tudor

FORMELLO - Provedel e Zaccagni ai box, Immobile e Romagnoli verso il forfait. Per fortuna i loro infortuni non sono gravi: lieve distorsione al collaterale per l'attaccante, problema muscolare al polpaccio per il centrale, controllato ieri sera. Lesione scongiurata, probabilmente tornerà per la trasferta con il Genoa di venerdì prossimo.

Ieri e oggi è rimasto a riposo Pellegrini (dolore alla caviglia), Tudor ha recuperato Lazzari e adesso ha solo la seduta di domani per tirare le somme. Ballottaggio a destra tra l'ex Spal e Marusic, ancora in vantaggio. La vera bagarre è sulla trequarti, dove sono stati provati anche Vecino e Rovella per parte degli ultimi due allenamenti. Decisioni da definire tra poco meno di 24 ore.

Sono tutti in corsa per la maglia: Luis Alberto, Pedro, Isaksen e Felipe Anderson, che però dovrebbe essere utilizzato a tutta fascia sulla sinistra come contro la Roma. Kamada può essere impiegato a centrocampo, ogni spostamento comporta esclusioni e gerarchie mutevoli. Spera naturalmente anche Cataldi, titolare contro la Juve in campionato, l'unica partita finora vinta da Tudor. Davanti toccherà a Castellanos, sul Taty non ci sono punti interrogativi per venerdì. Dietro, con Romagnoli out, si punterà sul terzetto composto da Patric, Casale e Gila. Tra i pali Mandas, da Lazio-Udinese in poi è diventato lui il titolare forzato.

