FORMELLO - Lazio, ultima seduta settimanale: soli 10 giocatori, Cataldi a parte

FORMELLO - Ranghi ridottissimi per l’ultima sgambata settimanale. La Lazio stacca la spina per il weekend, si ritroverà a Formello lunedì pomeriggio. Sarri stamattina lavora con soli 10 calciatori di movimento: sono Lazzari, Patric, Leiva, Luis Alberto, Basic, André Anderson, Akpa Akpro, Pedro, Felipe Anderson e Moro (a cui vanno aggiunti i due portieri Reina e Adamonis). Tra acciaccati e convocati dalle nazionali sono più gli assenti che i calciatori in campo. Ancora a riposo Radu, alle prese con una dolorosa fascite plantare. Ha saltato Venezia e Roma, riproverà contro il Sassuolo a entrare nella lista dei convocati.

CONDIZIONI. Servono test confortanti sul terreno di gioco e calzando gli scarpini, il rientro non gli era riuscito prima del derby. Gestito Cataldi, tornato in gruppo la settimana scorsa dalla lesione al flessore della coscia sinistra. Oggi per lui sgambata differenziata (con il pallone) insieme al preparatore atletico Fonte. Stamattina per tutti gli altri torello di riscaldamento, esercitazioni tecniche con le porticine, poi sviluppo delle azioni offensive con due gruppetti da 5 giocatori.