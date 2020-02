Genoa - Lazio, i tifosi biancocelesti dentro al Ferraris: FOTO&VIDEO

Si aspetta Genoa-Lazio, chi a Roma, chi in trasferta allo stadio Ferraris. Saranno tanti i tifosi biancocelesti che oggi sosterranno nel settore Ospiti la Lazio, circa 4mila, per quella che ha tutte le credenziali della partita della maturità. Alcuni dei sostenitori della Lazio partiti da Roma sono già dentro allo stadio, pronti per riempirlo e riscaldarlo con i cori. C'è già tanto entusiasmo, si è respirato per tutto il viaggio ed ora in città. Sale l'attesa per Genoa-Lazio. Di seguito gli scatti de Lalaziosiamonoi.it e il video dei cori.

