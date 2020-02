Genoa - Lazio, lo sbarco dei 4000: Inzaghi e squadra non saranno soli

GENOA-LAZIO - Anche a Genova la Lazio non si sentirà da sola. Ormai è diventata una consuetudine: in casa l'Olimpico fa sempre la sua parte, colorato e vestito a festa (contro l'Inter era uno spettacolo e ha fatto la differenza spingendo la squadra alla rimonta), ma anche in trasferta i tifosi biancocelesti non sono da meno. Come riporta la rassegna di Radiosei, al Ferraris sono attesi in 4 mila per sostenere la squadra di Inzaghi. Saranno dislocati tra Gradinata Sud (1000), settore Ospiti (oltre 2000) e Tribuna. Tra l'altro, non è mancata anche qualche polemica sulla scelta di dare alla Lazio parte della Sud condivisa con gli abbonati del Genoa.

