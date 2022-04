Genoa - Lazio, Milinkovic: "Noi siamo uniti. I tifosi ci danno un grande aiuto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Manca una manciata di minuti a Genoa – Lazio. Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris dove andrà in scena la 32° giornata di Serie A per la squadra di Maurizio Sarri. A pochi minuti dal fischio d’inizio è intervenuto Sergej Milinkovic-Savic ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la partita: “Il Genoa proverà a metterci in difficoltà, ma per noi è fondamentale disputare una buona gara come avvenuto contro il Sassuolo. È importante portare a casa i tre punti. Il nostro gioco è frutto del lavoro collettivo e questo dimostra che siamo un gruppo unito con i vari interpreti che si aiutano a vicenda. I nostri tifosi ci offrono sempre un grande aiuto. È sempre bello trovarli sugli spalti quando scendiamo in campo per il riscaldamento e quando inizia la partita. Ho anche letto che oggi lo stadio sarà pieno, il Genoa vuole salvarsi e ogni sfida è fondamentale”.

Milinkovic è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Io dico sempre che mi piace di più fare assist che gol così sono due ragazzi contenti e non solo uno. A me piace più fare un bell’assist che un gol. Entrare nella classifica dei marcatori biancocelesti? Si mi piacerebbe molto ma è dura perché ci sono tanti attaccanti e io sono un centrocampista. Faccio il mio lavoro, aiuto avanti e dietro e cercherò di fare più gol possibili però l’importante è fare punti e portarli a casa”

Milinkovic è ha parlato anche ai microfoni di DAZN: "Sappiamo come giocano e che questo è un campo difficile, ogni partita per loro è una finale ma anche a noi servono più punti possibile. L'importante è vincere per arrivare più in alto che possiamo".