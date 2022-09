Italia, Immobile non convocato con l'Inghilterra: il motivo del forfait

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 - L'infortunio di Immobile non è di grave entità. Si tratta solo di un affaticamento muscolare: il calciatore quindi rimarrà in Nazionale a disposizione di Mancini. Potrebbe essere convocato per il match di lunedì contro l'Ungheria.

AGGIORNAMENTO ORE 10.48 - Adesso è ufficiale: il nome di Ciro Immobile non rientra nell'elenco dei convocati per la partita di Nations League contro l'Inghilterra. Qui la lista dei calciatori a disposizione di Mancini.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 - Alla base del forfait di Ciro Immobile ci sarebbe un problema muscolare. A riportare la notizia è stato l'inviato di RaiSport, Alessandro Antinelli.

Ci sarebbe una notizia davvero inaspettata in vista del match di questa sera di Uefa Nations League tra Italia e Inghilterra. Come riporta Tuttomercatoweb, nella lista dei convocati di Mancini non risulterebbe il nome di Ciro Immobile. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, il centravanti biancoceleste sarebbe quindi tra gli spettatori dello Stadio Meazza, dove sono attesi oltre 45mila tifosi.

(seguono aggiornamenti...)