La Lazio dei record, mai così tanti punti in un campionato di Serie A

Un gol di Ciro, una magia di Luis, un colpo di testa di Milinkovic, un urlo di Inzaghi, un intervento di Acerbi e un’esultanza di gruppo tutti insieme. Segnatevi questi nomi e questi momenti perché rimarranno nella storia. Questa è la Lazio dei record. Il record di Luis Alberto che con 15 assist è diventato il calciatore che ha servito più passaggi vincenti in una stagione di Serie A. Il record di Immobile, terzo marcatore nella storia biancoceleste e calciatore italiano ad aver segnato più gol in un singolo campionato. Ora punta diritto alla Scarpa d’Oro e al record di Higuain di 36 gol in una stagione di Serie A. Questo però è soprattutto l’anno della squadra, del gruppo unito e coeso che Inzaghi è riuscito a plasmare. Un gruppo in grado di mischiare senatori e giovani portando l’aquila sempre più in alto.

IL FILM DELLA STAGIONE - Stagione che sta volgendo al termine ma a prescindere da come finirà, l’annata della Lazio sarà storica. In un anno particolare come il 2020, la Lazio stava coronando un sogno che mancava da 20 anni nella Roma biancoceleste. Prima del lockdown la squadra era a -1 della Juventus che quest’anno ha convinto davvero poco dal punto di vista del gioco. Il lungo stop ha in qualche modo fermato i biancocelesti, ha frenato il magic moment della Lazio che è tornata in campo con qualche problema e qualche acciacco di troppo. Resta la grande stagione di questi ragazzi che hanno festeggiato il raggiungimento del proprio obiettivo con tre giornate di anticipo andando a ringraziare una Curva Nord vuota, gesto simbolico che dimostra il grande legame che si è creato tra la squadra e la sua tifoseria.

RECORD DI PUNTI - Il record più importante è quello della squadra e del gruppo. La società Lazio non aveva mai raggiunto quota 75 punti in classifica. Numeri impressionanti per Inzaghi e i suoi ragazzi che hanno messo la firma sulla migliore stagione della storia biancoceleste. Il tecnico ha prima eguagliato e poi superato se stesso (70 punti nel 2016/17 e 72 nel 2017/2018, con due partite in più). Questa Lazio ha superato quella storica del 1999/2000 in grado di portare a casa il tricolore de di collezionare 72 punti in 34 giornate di campionato. Battuta anche la Lazio di Maestrelli che, convertendo le vittorie in 3 punti, sarebbe arrivata a quota 61 punti. Non si era mai vista l’aquila volare così in alto in classifica, 75 punti che raccontano un’annata particolare e ricca di emozioni e che può solo migliorare. Ancora due partite contro Brescia e Napoli per aumentare lo score e scrivere indelebilmente i nomi dei protagonisti nella storia ultracentenaria della Lazio.

Pubblicato il 27-07 alle 8.30