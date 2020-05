Lazio, a sinistra Inzaghi scopre Falbo: per lui contratto e un'estate in prima squadra

C’è un nuovo componente aggregato al gruppo di Simone Inzaghi. Nuovo ovviamente si fa per dire. Si tratta di Luca Falbo, classe 2000 della Primavera di Leonardo Menichini. Un’emozione grande per lui in questa quarantena, quando sul telefono è arrivato il programma di allenamento dal preparatore atletico Ripert e non quello dei compagni più giovani. Esterno in un modulo a tre, ma anche terzino in una difesa a quattro. La sua avventura alla Lazio iniziò da esterno d’attacco, in questa stagione Menichini lo ha addirittura utilizzato come mezzala sinistra prima dei rinforzi arrivati a gennaio. Insomma, un giocatore duttile, alla Lazio già da tre anni. Lulic è out, Lukaku non è mai tornato a pieni ritmi. A sinistra l’alternativa a Jony è proprio il giovane di Chivasso. Il suo accordo con la Lazio scade il 30 giugno 2020, presto però sul tavolo troverà un nuovo contratto, il primo da professionista, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Inzaghi lo aveva convocato in Europa League in due occasioni, facendolo esordire il 12 dicembre contro il Rennes. Per lui adesso una nuova avventura, è molto probabile che venga confermato anche quando il campionato riaprirà i battenti. Luca è pronto a giocarsi le sue carte, è l’occasione che aspettava da tempo.