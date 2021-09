Lazio, Acerbi difende Immobile: "Un leone non si preoccupa delle pecore" - FOTO

Ciro Immobile ancora una volta nel mirino. Dopo le sue ultime prestazioni con la maglia dell'Italia si è creato un vortice infinito sul suo rendimento in Nazionale. Tantissime le critiche piovute sulla Scarpa d'Oro biancoceleste, ma la più aberrante è stata quella di Cassano. Nessuno ha fatto meglio di Immobile in questi ultimi tre anni. Manca un solo gol e raggiunge a quota 16 Luca Toni e Vialli nella classifica dei migliori marcatori dell'Italia. Ma gli addetti ai lavori sembrano notare solo il pelo nell'uovo riguardo all'operato di Ciro. A difenderlo, oltre a Insigne, suo compagno della Nazionale, è intervenuto anche Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio non ci sta e si scaglia sulla faccenda scrivendo su una Stories: "Un leone non si preoccupa del parere delle pecore", accompagnato da una foto emozionante simbolo di amicizia e rispetto nei confronti del suo amico, oltre che collega.

Italia - Lituania, le probabili formazioni: riecco Acerbi, Raspadori davanti

Spezia, si torna a giocare al Picco: l'annuncio del club

TORNA ALL'HOME PAGE