Lazio, Acerbi: "Il mio gesto cattivo esempio per chi ama il calcio. Ho deciso di automultarmi" - VIDEO

Sono due le giornate di squalifica che dovrà scontare Francesco Acerbi per quanto accaduto nella gara contro il Bologna in cui è stato espulso. Maurizio Sarri dovrà fare a meno del difensore per il match dell'Olimpico contro l'Inter e per la successiva trasferta contro l'Hellas Verona. Il leone, tramite un video postato sui social, ha chiesto nuovamente scusa per quanto accaduto: "Ciao ragazzi, come sapete domenica sono sttao espulso e mi dispiace non poter aiutare i miei compagni, mi dispiace per il mister e per voi tifosi. Per quanto riguarda il gesto brutto che ho fatto in campo chiedo nuovamente scusa, non è da me, non è un un buon esempio per i bambini e per quelli che amano il calcio. Per questo motivo ho deciso di automultarmi devolvendo in beneficienza una somma di denaro".