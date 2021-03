Lazio, approvato il bilancio: ecco il prezzo di Muriqi e Fares

Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A. ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2020. Al suo interno sono stati svelati anche i costi della campagna acquisti estiva. Di seguito quanto si legge.

“Campagna trasferimenti Successivamente al 30 giugno 2020 per la rosa della prima squadra:

– Sono stati acquistati a titolo definitivo diritti alle prestazioni sportive di sei giocatori per un costo di acquisto di Euro 26,52 milioni, Iva esclusa;

– Sono stati acquistati a titolo temporaneo e gratuito diritti alle prestazioni sportive di due giocatori;

– Sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori a titolo definitivo, per un ricavo di Euro 4,20 milioni ed un risparmio di retribuzioni di Euro 6,79 milioni;

– Sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di dodici giocatori a titolo temporaneo per un ricavo di Euro 1,50 milioni ed un risparmio di retribuzioni di Euro 6,40 milioni”.

Per quanto riguarda invece i singoli costi dei calciatori, sono indicati i prezzi di Muriqi e Fares. Il centravanti kosovaro è stato pagato 19,9 milioni, mentre per l’esterno algerino la società biancoceleste ha sborsato 8 milioni.