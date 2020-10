Lazio - Atalanta, anche Muriqi assiste al match dagli spalti dell'Olimpico

In occasione della sfida di questa sera tra Lazio e Atalanta, mille tifosi sono potuti entrare all'Olimpico, seguendo dalle gradinate dell'impianto sportivo romano l'incontro tra la compagine di Inzaghi e quella di Gasperini. Sugli spalti un tifoso d'eccezione, che non è sfuggito agli occhi dei più attenti. Si tratta di Vedat Muriqi, acquistato dal club biancoceleste nell'attuale sessione di calciomercato. Il kosovaro si è recato questa mattina in Paideia per effettuare alcuni controlli, ma servirà ancora qualche giorno per vederlo in campo. Il tecnico lo attende e lui, intanto, ne approfitta per studiare nuovo gioco e compagni.

