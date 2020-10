Lazio - Atalanta, Hoedt tifa da casa... e fa partire il countdown sui social - FT

Wesley Hoedt è praticamente un nuovo acquisto della Lazio, nonostante non sia ancora arriva l'ufficialità. E l'olandese, che negli anni lontani dalla Capitale ha sempre speso parole al miele nei confronti dei biancocelesti, non ha tardato a vestire i panni del tifoso. Attualmente a Roma dopo aver svolto le visite mediche solamente qualche giorno fa in Paideia, il difensore sta seguendo la sfida di questa sera contro l'Atalanta. Lo testimonia la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, accompagnata da una clessidra, i colori biancocelesti e un'aquila. Il countdown è partito.

