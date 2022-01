Lazio - Atalanta, Hysaj: "Mancata brillantezza davanti. Bene il clean sheet"

Hysaj a Lazio Style Channel dopo Lazio-Atalanta 0-0: "Sapevamo che sarebbe stato difficile, ci è mancata brillantezza davanti, dobbiamo però essere positivi. Si poteva fare di più, ma loro erano chiusi e non ti davano spazio, ci abbiamo provato, peccato, guardiamo alle cose positive e cioè al fatto che non abbiamo preso gol. In casa si vinceva e fuori casa no, questo è stato il trend fino ad ora, l’importante è stato tenere la porta inviolata. Ci godiamo due giorni liberi, poi torniamo per allenarci bene e migliorare visto che abbiamo la squadra al completo. Loro sono rimasti dietro, non pressavano e per questo è stato difficile fare male. Era importante vincere, ma ormai è fatto e prendiamoci solo i lati positivi per pensare alle prossime".

Il terzino albanese ha parlato anche a Dazn: "C’è da dire che comunque l’Atalanta è una squadra forte e oggi non abbiamo preso gol. Potevamo creare qualcosa in più davanti e avere più brillantezza. Sappiamo che si poteva vincere e che sarebbero stati punti importanti. Ci sta che mancava un po’ di brillantezza, martedì abbiamo giocato 120 minuti contro l’Udinese in Coppa Italia. Ci sta che qualcuno era stanco. Dovevamo fare un po’ più male in attacco. Che Sarri ho ritrovato alla Lazio? Il solito ha voglia di insegnare a vincere a tutti i giocatori e dare lezioni di calcio”.