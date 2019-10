Lazio - Atalanta, Lulic: "Ripetiamo la partita fatta in finale di Coppa Italia!

Ai margini del match tra Lazio e Atalanta, il capitano biancoceleste Senad Lulic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Per fare bene dovremo ripetere la finale di Coppa Italia, ma non dobbiamo fare come gli ultimi turni in campionato. Conosciamo il valore dell'Atalanta, sono forti ma sappiamo cosa fare. Contro i nerazzurri sono sempre partite importanti, sono un avversario tosto e sono sempre partite tirate ed equilibrate".

A poco minuti dal fischio d'inizio, il capitano Lulic è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Arriva questo mese decisivo, abbiamo tante partite e tanti scontri diretti. Oggi affrontiamo l'Atalanta, un avversario molto tosto, ma mettendo tutto in campo possiamo portare questi tre punti a casa. Contro di loro è sempre difficile giocare, però se giochiamo determinati come in Coppa Italia possiamo vincere".

Lazio - Atalanta, formazioni ufficiali

