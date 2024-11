Lazio, Baroni inverti la tradizione: i numeri dopo la sosta di novembre

La sosta per le nazionali sta volgendo al termine e i giocatori fanno ritorno nei rispettivi club. Due settimane di tensione per i tifosi, vissute a mani incrociate nella speranza che i propri giocatori non si infortunassero. Per la Lazio sono stati giorni di luci e ombre: se da un lato Rovella e Guendouzi hanno brillato in campo, dall’altro le condizioni di Dia e Tavares hanno fatto spaventare e non poco. La sosta è un terno al lotto, ma quella di novembre (la seconda dall’inizio della stagione) è particolarmente indigesta per i biancocelesti. Non solo per infortuni e problemi, ma proprio per i risultati ottenuti al rientro in campionato. Domenica prossima la Lazio ospiterà il Bologna di Italiano, ma dovrà sfidare soprattutto la tradizione. Infatti, negli ultimi 10 anni la Lazio ha vinto solo 3 gare al rientro dalla sosta di novembre e non vince da Crotone – Lazio 0-2 del 21 novembre 2020. Baroni è chiamato a invertire una tendenza negativa, con il tecnico chiamato a una nuova sfida. Ecco di seguito l’andamento delle ultime 10 gare della Lazio dopo la sosta autunnale:

2023 - Salernitana – Lazio 2-1

2022 - Lecce – Lazio 2-1 (post mondiale in Qatar)*

2021 - Lazio – Juventus 0-2

2020 - Crotone – Lazio 0-2

2019 - Sassuolo – Lazio 1-2

2018 - Lazio – Milan 1-1

2017 - Roma – Lazio 2-1

2016 - Lazio – Genoa 3-1

2015 - Lazio – Palermo 1-1

2014 - Lazio – Juventus 0-3

*= per il Mondiale invernale i campionati si fermarono a metà novembre e abbiamo considerato il primo match dopo la competizione