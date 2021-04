Lazio, Caicedo e il gol annullato a Verona: chiede il parere ai tifosi - FOTO

Palla filtrante di Luis Alberto, Caicedo resiste alla carica di Magnani, lo salta, dribbla anche Lazovic e batte di destro Silvestri. Un gol spettacolare che sblocca Hellas Verona - Lazio, se non fosse per l'arbitro Chiffi che annulla dopo essere stato richiamato al Var. Ulteriore beffa il cartellino giallo sventolato all'ecuadoriano che salterà per squalifica la partita contro il Benevento. Alla fine sarà Milinkovic a regalare i 3 punti ai biancocelesti, ma il Panterone ha ancora l'amaro in bocca per la decisione dell'arbitro. Su Twitter l'attaccante ha pubblicato il video dell'azione, chiedendo ai tifosi di lasciare un commento.

lascia un commento 🤷‍️ pic.twitter.com/CRRlXzivnK — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 12, 2021