Lazio, Caicedo si scalda per la Spal. E contro gli emiliani...

RASSEGNA STAMPA - Felipe Caicedo aspetta una chance. Dopo un'estate di voci, la punta è rimasta in biancoceleste ed è pronta a prolungare il suo contratto attualmente in scadenza a giugno. L'ecuadoriano, dopo essere rimasto in panchina contro Sampdoria e Roma, spera di avere la possibilità di partire dal primo minuto contro la Spal. Dopo la sosta per le nazionali, il calendario della Lazio sarà fittissimo di impegni e Inzaghi avrà bisogno di tutti i suoi uomini. L'ex Espanyol chiede spazio e spera che il mister piacentino possa puntare su di lui sia a Ferrara che contro il Cluj in Europa League. La trasferta di Correa con l'Argentina potrebbe aiutarlo con l'ex Siviglia che potrebbe essere risparmiato. Come sottolinea l'edizione de Il Tempo, Caicedo affronterebbe di nuovo la Spal squadra contro cui ha fatto il suo esordio nel 2017 all'Olimpico con l'aquila sul petto. Quella sera il match si chiuse sullo 0-0 con Felipe che entrò a gara in corso al posto di Lulic. Il numero 20 spera che le cose possano andare diversamente complici anche i sette gol realizzati nel 2019 e l'ottimo precampionato. Le voci di un possibile addio sono state allontanate, così come il sondaggio dell'Al Gharafa, e il calciatore è totalmente concentrato sui capitolini. Domenica potrebbe essere il suo momento, sta a lui farsi trovare pronto.

